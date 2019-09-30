شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يطمئن على صحة أمير الكويت بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بمقر إقامته في نيويورك.

وإلى جانب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، استقبل أمير الكويت الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.

واطمأن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ويوسف بن علوي بن عبدالله على صحة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ونتائج الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

وأعرب أمير الكويت عن تقديره لهذه المبادرة الأخوية التي تجسّد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

والجمعة 13 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى في أمريكا بعد إتمام الفحوصات الطبية.

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وأكدت الوكالة، حينها، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصحة جيدة، وأن الفحوصات تكللت بالنجاح.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أعلن، الأحد 8 سبتمبر/أيلول الجاري، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

آنذاك، قال الوزير الكويتي إن "الشيخ صباح الأحمد الجابر دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، ما دعا لتأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقاً".

وكان من المقرر أن يستضيف ترامب أمير الكويت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية الشهر الماضي.

يشار إلى أن آخر زيارة لأمير الكويت لواشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.