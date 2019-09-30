وظائف المستقبل.. رواتب مرتفعة والشهادة غير ضرورية!

وستكون هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج شهادات جامعية، إلا أنها ذات دخل عال، بسبب ندرتها كما في القائمة التالية:

ميكانيكي الآلات الصناعية

سيرتفع الطلب على تركيب وفك وصيانة المعدات والآلات الصناعية، وسيصح ميكانيكيو هذه الآلات من أهم العاملين، وسيتلقون بالتالي رواتب عالية.



سيكون بناء الأسطح الخرسانية وأرضيات المباني والطرقات من أهم المشاريع المستقبلية، وسيكون الطلب عالياً على أولئك العاملين في تلك المجالات، الأمر الذي سيرفع من رواتبهم.

عمال السباكة

السباكون والذين يقومون بتركيب وإصلاح أنظمة الأنابيب التي تنقل الماء أو الغاز أو أي نوع من السوائل سيتمتعون بفرص عمل كثيرة في المستقبل ومدخول عال على الأرجح.