رسميا.. المنافذ الحدودية تعلن فتح منفذ القائم الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي.
وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نيابة عن رئيس الوزراء افتتح رئيس الهيئة كاظم العقابي يفتتح منفذ القائم الحدودي رسميا امام حركة التجارة والمسافرين".
واضاف ان "ذلك جاء بحضور وزير الداخلية السوري محمد رحمون ومحافظ الانبار وقائد قيادة قوات الحدود وقائد شرطة الانبار بالاضافة الى عدد من الضباط واعضاء من مجلس محافظة الانبار".
يذكر ان منفذ القائم قد اغلق عام ٢٠١٤ وتم تحريره عام ٢٠١٧ من قبل القوات الامنية.
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