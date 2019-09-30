تحقيق كركوك: القبض على عصابة تتاجر بالآثار والزئبق وتحوز مسكوكة ثمينة

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أعلنت محكمة تحقيق كركوك، الاثنين، القبض على عصابة تتاجر بالآثار والزئبق، لافتة إلى أن العصابة التي تضم منتسبين أمنيين تحوز مسكوكة ثمينة صادرة عن البنك المركزي الأميركي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق كركوك حققت في أقوال أفراد عصابة ضبطت في سامراء عن جريمة المتاجرة بالآثار والزئبق"، لافتا إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت أمرا سابقا بالقبض على أفرادها بعد ورود معلومات عنها استنادا إلى أحكام المادة 40 أولا من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2012".
وأضاف أن "العصابة متكونة من ثمانية أشخاص بينهم منتسبون في وزارة الداخلية استغلوا صفتهم الرسمية لارتكاب الجريمة وتهريب مادة الزئبق والآثار القديمة"، لافتا إلى "العثور بحوزتهم على مسكوكة ذهبية ثمينة تحمل شكل عملة أميركية اعترف أحدهم بجلبها من إيران".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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