اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق باسم عبد الزمان، الاثنين، أن وضع الطفولة في العراق "يمر بمنحدر خطير"، داعياً إلى تشريع القوانين وتسخير جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الطفولة.
وأضاف عبد الزمان، أن "وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار".
وتابع، أنه "في الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين، وتسخير جهود السلطتين التشريعية، والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم، والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة، كما ندعو الجهات الأمنية، والقضائية إلى تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر العمل تصدر بياناً بشأن 'الانتهاكات' بحق الأطفال: وضع الطفولة يمر بمنحدر خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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