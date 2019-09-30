العمل تصدر بياناً بشأن 'الانتهاكات' بحق الأطفال: وضع الطفولة يمر بمنحدر خطير

وقال عبد الزمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويُرمى طفل هنا، وتُغتصب طفلة هناك كان آخرها الطفل، الذي وجد مرمياً في الشارع بالموصل".وأضاف عبد الزمان، أن "وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار".

وتابع، أنه "في الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين، وتسخير جهود السلطتين التشريعية، والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم، والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة، كما ندعو الجهات الأمنية، والقضائية إلى تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم".