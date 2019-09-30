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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن العثور على كدس سلاح ومنصة صواريخ ضمن قاطع مدينة الصدر، مبينة ان ذلك جاء تمهيدا لبدء خطة الاربعينية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف قائد عمليات بغداد قامت لواء ٤٥ قاطع مدينة الصدر بتنفيذ عملية استباقية، حيث تم العثور على كدس سلاح ومنصة صواريخ ضمن قاطع مدينة الصدر".
واضافت ان "ذلك جاء تمهيدا لبدء خطة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر تمهيدا لبدء خطة الاربعينية.. ما عثرت عليه عمليات بغداد في مدينة الصدر 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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