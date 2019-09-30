نائب يؤكد على ضرورة اختيار وزير للتربية من رحم الوزارة

أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي، الاثنين، على اهمية اختيار شخصية قوية من رحم وزارة التربية لشغل منصب وزير التربية، مشيرا الى ان التحديات والمشاكل التي تحيط بالوزارة كبيرة وبحاجة الى شخصة مطلعة على خفاياها.
وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، ان "ملف مرشح حقيبة التربية اخذ وقتا طويلا جدا، وعلى رئيس مجلس الوزراء حسمه باسرع وقت"، مبينا ان "الترشيحات كثرت لهذا المنصب وهنالك اربع اسماء فشلت في تولى المنصب وعلى رئيس الوزراء ان يكون له موقف واضح بترشيح شخصية قوية ومهنية قادرة على التصدي لمشاكل الوزارة".
وأضاف المرشدي، أن "التربية تثمل وزارة ستراتيجية خطيرة جدا ومصير مستقبل ابناء البلد بيدها وفيها الكثير من المشاكل المتراكمة التي تحتاج الى حلول جذرية من شخصية مطلعة عليها بشكل واقعي كمشاكل الامتحانات والاسئلة المسربة والتدقيق والمناهج الدراسية"، مشددا على "اهمية اختيار شخصية من رحم الوزارة لتكون على اطلاع على خفاياها".
وأضاف المرشدي، أن "التربية تثمل وزارة ستراتيجية خطيرة جدا ومصير مستقبل ابناء البلد بيدها وفيها الكثير من المشاكل المتراكمة التي تحتاج الى حلول جذرية من شخصية مطلعة عليها بشكل واقعي كمشاكل الامتحانات والاسئلة المسربة والتدقيق والمناهج الدراسية"، مشددا على "اهمية اختيار شخصية من رحم الوزارة لتكون على اطلاع على خفاياها".
واكد المرشدي، ان "الكثير من الكتل السياسية داخل مجلس النواب تدعم خيار ترشيح رئيس الوزراء لشخصية قوية مهنية من رحم الوزارة بعيدا عن المحاصصة الحزبية".
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