نائب يؤكد على ضرورة اختيار وزير للتربية من رحم الوزارة

وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، ان "ملف مرشح حقيبة التربية اخذ وقتا طويلا جدا، وعلى رئيس مجلس الوزراء حسمه باسرع وقت"، مبينا ان "الترشيحات كثرت لهذا المنصب وهنالك اربع اسماء فشلت في تولى المنصب وعلى رئيس الوزراء ان يكون له موقف واضح بترشيح شخصية قوية ومهنية قادرة على التصدي لمشاكل الوزارة".وأضاف المرشدي، أن "التربية تثمل وزارة ستراتيجية خطيرة جدا ومصير مستقبل ابناء البلد بيدها وفيها الكثير من المشاكل المتراكمة التي تحتاج الى حلول جذرية من شخصية مطلعة عليها بشكل واقعي كمشاكل الامتحانات والاسئلة المسربة والتدقيق والمناهج الدراسية"، مشددا على "اهمية اختيار شخصية من رحم الوزارة لتكون على اطلاع على خفاياها".

واكد المرشدي، ان "الكثير من الكتل السياسية داخل مجلس النواب تدعم خيار ترشيح رئيس الوزراء لشخصية قوية مهنية من رحم الوزارة بعيدا عن المحاصصة الحزبية".