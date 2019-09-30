القبض على شخص ألقى رمانة يدوية على منزل مواطن شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة يدوية انفجرت على دار مواطن ضمن منطقة الحسينية من قبل شخص يستقل دراجة نارية"، مبيناً أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "بعد إخبار دوريات نجدة بغداد على الفور تم تطويق المنطقة وتم القبض على الفاعل واعترف بقيامه برمي رمانتين الاولى انفجرت والاخرى غير منفلقة".

