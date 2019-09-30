الرئيس الصيني ينحني أمام ضريح ماو تسي عشية اليوم الوطني

كرم الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، ذكرى الزعيم ماو تسي تونج عشية إحياء الذكرى الـ70 لقيام "جمهورية الصين الشعبية".

وزار الرئيس الذي يصفه بعض المحللين بأقوى زعيم صيني منذ ماو (1949-1976)، ضريح مؤسس الصين الشيوعية في ساحة تيان أنمين في قلب بكين، برفقة عدد من كبار مسؤولي النظام.

وانحنى جين بينغ 3 مرات، من غير أن يتم بث أي صورة عن المراسم أمام الضريح، علما بأن آخر مرة انحنى جين بينغ أمام ضريح ماو كانت عام 2013 في الذكرى الـ120 لولادته.

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ونادرا ما يقوم قادة صينيون بتكريم ذكرى ماو الذي يُعد مسؤولا عن مقتل ملايين الصينيين جراء سياسة "القفزة الكبرى" الاقتصادية التي انتهجها و"الثورة الثقافية" التي خاضها.

ويترأس شي الثلاثاء احتفالات الذكرى الـ70 لتأسيس النظام الشيوعي في ساحة تيان أنمين، حيث أعلن ماو قيام "جمهورية الصين الشعبية" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949 عند انتهاء الحرب الأهلية.

ومن المقرر بهذه المناسبة تنظيم عرض مدني وعسكري ضخم.

وبعد زيارة الضريح، وضع شي جينبينغ باقة زهور أمام "نصب أبطال الشعب"، وهو عبارة عن مسلّة في وسط ساحة تيان أنمين، لجأ إليها آخر متظاهري "ربيع بكين" خلال حملة القمع العسكري الدامية لتحركات 1989.