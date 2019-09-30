عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 55 مستوطنا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم” “، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.