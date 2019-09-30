الان تتابع الطائرات الروسية تقتل أكثر من 19 ألف شخص في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء
مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015 .وأشار إلى أن من بينهم نحو 8300 مدني.
ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأعداد بصورة مستقلة.
وتواصل روسيا القيام بعمليات على الأراضي السورية لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.
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