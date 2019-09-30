هنية يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة المعتقل العربيد

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس"، ​إسماعيل هنية​، ​إسرائيل​ "المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل "سامر العربيد"، مشيراً إلى "إننا أمام فصل جديد من جرائم المحتل تجاه ​الأسرى الفلسطينيين​، وأما جريمة إعدام وقتل متعمّد تجاه أحد أبطال المقاومة".

وشدد على "الوقوف الكامل إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين، ونعتبر قضيتهم أحد ركائز الإجماع الوطني الفلسطيني"، مشيراً إلى انه "إلى حين بزوغ تلك اللحظة، فإن الاحتلال سوف يدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل والطرق المتاحة للمقاومة، لن نتخلى عن الأسرى ولن نتركهم".

وكان جهاز ​الأمن العام​ الإسرائيلي "​الشاباك​"، قد أعلن ليلة السبت، عن نقل العربيد إلى المستشفى، وهو في حالة صحية حرجة، خلال "التحقيق معه".