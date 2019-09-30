حاتمي: اميركا تحولت من سياسة اقصى الضغوط الى سياسة اقصى التوسل

اكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ ان "​اميركا​ اضحت تتحول من ممارسة ​سياسة​ اقصى الضغوط الى سياسة اقصى التوسل"، مشيراً إلى ان "احياء ثقافة الاستشهاد في المجتمع تبلورت تاسيا بمدرسة عاشوراء وان ما نراه اليوم من تغيير في معادلات المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الارهابيين في ​سوريا​ و​العراق​ ولمصلحة جبهة ​المقاومة​ وتحدي المخططات الاميركية في المنطقة فانما يعود ذلك الى تبني ثقافة الجهاد والشهادة".

واعتبر أن "الشهداء المدافعين عن المقدسات بانهم ثمرة لهذه الثقافة"، مشيراً إلى أن "الاميركيين ارادوا عبر تشكيل الجماعات الارهابية اثارة الخلافات بين المسلمين ​الشيعة​ و​السنة​ الا ان الشهداء المدافعين عن المقدسات الذين تربوا على ثقافة الشهادة قد احبطوا مخططات اعداء الثورة هذه".

واشار الى "اعتراض شبكة الدفاع الجوي الايراني ل​طائرة​ ​التجسس​ الاميركية المسيرة واسقاطها"، قائلا "لقد بلغنا اليوم مرحلة بحيث انه لو اراد العدو اتخاذ قرار فعليه دراسته باقصى درجات الدقة والتمحيص فعلى سبيل المثال حينما اسقطنا طائرتهم المسيرة المتطورة عقدوا العديد من الاجتماعات لكنهم لم يتمكنوا من القيام باي اجراء وهو ما يعود الفضل فيه لثقافة الجهاد والشهادة لدينا".

ونوه الى "​منظومة​ الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373"، معتبراً انها "متطورة جدا ولا يمتلك سوى عدد ضئيل من الدول مثل هذه التكنولوجيا"، مؤكداً ان "سياسة اقصى الضغوط من جانب الاعداء اضحت تتحول الى سياسة سياسة اقصى التوسل اذ انهم يتوسلون من اجل ان يجروا لقاء مع المسؤولين الايرانيين حتى ولو مرة واحدة".