وزير يمني: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية للتغطية على مأزقهم السياسي

لفت وزير الإعلام اليمني ​معمر الإرياني​ إلى أن "​الحوثيين​ يروجون لانتصارات وهمية للتغطية على المأزق السياسي الذي تعيشه الجماعة"، موضحاً أن "المليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في ​طهران​ والتشويش على جريمة الاستهداف الإيراني لشركة ​أرامكو​ النفطية ​السعودية​".

وأشار إلى أن " مليشيا الحوثي استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف بمحافظة صعدة، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا و​القضاء​ بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3 التابع للحوثيين".

وأفاد بأن "‏مليشيا الحوثي تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد ​الجيش الوطني​ في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجه".