وزير النفط الايراني: انتاج طهران من المواد البتروكيمياوية سيبلغ 130 مليون طن

اعلن وزير ​النفط​ الايراني ​بيجن زنكنة​ عن "انطلاق النهضة الثالثة في الصناعات البتروكيمياوية لانتاج 130 مليون طن بقيمة 135 مليار ​دولار​ في العام 2026"، مشيراً إلى انه "حدثت قفزتين في الصناعات البتروكيمياوية الاولى في بداية العقد الحالي وتم انجازها، وستتحقق نتائج القفزة الثانية في العام 2021، كما ان هناك بدايات وتحركات كبيرة وخطط لقفزة ثالثة".

واعرب زنكنة عن أمله في "ان تؤدي القفزة الثالثة الى انتاج اكثر من 130 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيمياوية بقيمة 135 مليار دولار حتى العام 2026"، مشيراً إلى أن "القفزة الأولى كانت قيمتها المالية 15-16 مليار دولار ، والقفزة الثانية كانت قيمتها المالية 25 مليار دولار، وفي القفزة الثالثة سنصل الى تحقيق نمو كبير وقيمة مالية اكثر من 135 مليار دولار".

ولفت إلى أنه "إذا كانت القفزة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية مصحوبة بطفرة في الصناعات التحويلية، بالاضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل، فإن ذلك سيحقق أيضا الكثير من ​القيمة المضافة​ للبلاد"، مشيراً إلى أنه "على سبيل المثال ، سيتم توفير كميات ضخمة تبلغ حوالي 10 ملايين طن من المواد الخام للصناعات البتروكيمياوية من خلال مشاريع وقف حرق ​الغاز​ في حقول النفط".