الرئيس الصيني يكرم ماو تسي تونغ عشية ذكرى تأسيس الصين الشيوعية

كرّم الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ الإثنين ذكرى الزعيم ماو تسي تونغ الذي يبقى إرثه موضع جدل، عشية إحياء الذكرى السبعين لقيام "جمهورية الصين الشعبية". وزار الرئيس الذي يصفه بعض المحللين بأقوى زعيم صيني منذ ماو (1949-1976)، ضريح مؤسس الصين الشيوعية في ساحة تيان أنمين في قلب بكين، برفقة عدد من كبار مسؤولي النظام.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" أن شي جينبينغ انحنى ثلاث مرات، من غير أن يتمّ بثّ أي صورة عن المراسم أمام الضريح.

ونادرا ما يقوم قادة صينيون بتكريم ذكرى ماو الذي يُعتبر مسؤولا عن مقتل ملايين الصينيين جراء ​سياسة​ "القفزة الكبرى" الاقتصادية التي انتهجها و"الثورة الثقافية" التي خاضها.

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