اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن "بريطانيا في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى"، مشيراً إلى أن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة وكل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم".
وراى أن "التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، وخاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: نحن في حالة حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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