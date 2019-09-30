مسؤول بريطاني: نحن في حالة حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن "​بريطانيا​ في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي ​روسيا​ و​الصين​ ودول أخرى"، مشيراً إلى أن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة وكل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم".

وراى أن "التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب ​الفضاء​ المعلوماتي، وخاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين".