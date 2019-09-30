أردوغان: تركيا تتعهد بمواصلة جهودها في المرحلة القادمة لكشف ملابسات مقتل خاشقجي

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "اغتيال الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية"، مشيرا الى ان "​تركيا​ تتعهد بمواصلة جهودها في المرحلة القادمة لكشف ملابسات مقتله".

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