نفت مصادر مطلعة للنشرة ما ورد في احدى ​وسائل الاعلام​ عن امكانية استقالة ​الحكومة​، مشيرة إلى أن "ما حصل بالأمس من أحداث لا يمكن أن يكون سبباً للإستقالة".



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: ما حصل بالأمس لا يمكن أن يكون سببا لاستقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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