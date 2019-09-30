سلامة:مصرف لبنان سيصدر تعميما ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية وسيستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها من دون تغيير"، معلنا أنه "سيصدر عن مصرف لبنان غداً تعميماً ينظم تأمين ​الدولار​ للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من مصرف لبنان لتأمين استيراد ​البنزين​ والادوية والطحين ضمن آلية سيتم شرحها في التعميم، مع التشديد ان علاقة ​المصرف المركزي​ هي مع ​المصارف​ فقط ولا يتعاطى مع المستوردين مباشرة".

وشدد على أن "المصرف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن وكان اعلن عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة"، مبينا أن "مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخيا بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حاليا او مستقبليا لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غدا سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة".