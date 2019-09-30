محلات الخليوي في الجنوب ترفض بيع بطاقات التشريج

أفاد مندوب موقع "الاقتصاد" في ​الجنوب​، أن محلات الخليوي في الجنوب تمتنع عن بيع بطاقات التشريج للمواطنين بسبب إصرار شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" على القبض بعملة ​الدولار​. وقد عاد مندوبنا بهذه اللقطات الحصرية.

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