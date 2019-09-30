رئاسة الجمهورية: المعلومات المنسوبة لمصادر مقربة من بعبدا عن ان حل الازمة يكون باستقالة الحكومة غير صحيحة

اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى ان "عددا من المواقع الالكترونية تداولت معلومات منسوبة الى مصادر مقربة من قصر ​بعبدا​ جاء فيها "ان حل الازمة الراهنــــة يكون باستقالة ​الحكومة​"، مؤكدا ان "هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة، لاسيما وان فخامة رئيس الجمهورية اكد اكثر من مرة على دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها".

ونفى مكتب الاعلام ما ورد في وسائل الاعلام عن مداولات تتعلق بلقاء فخامة الرئيس ميشال عون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك يوم الاثنين الماضي، لاسيما في ما يتعلق بما نسب الى رئيس الجمهورية عن العلاقة مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وراى مكتب الاعلام ان "مثل هذه الاخبار وغيرها، تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الاخيرة والتي تكذبها الحقائق الثابتة التي لا يمكن اخفاؤها".

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