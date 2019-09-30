علوش: السلطة تتحمل مسؤولية حل الازمة والمطلوب اعادة ثقة المواطنين بمستقبلهم

أكّد عضو المكتب السياسي ​مصطفى علوش​، ان "هناك اخطاء تحصل في ممارسة العمل السياسي، لان من يعمل يخطئ"، مشيرا الى "ان الثقة مفقودة اليوم بين المواطن والمسؤولين وهناك احساس لدى اللبنانيين، ان ​القيادة​ مفقودة نتيجة الخوف الذي يعتريهم".

واعتبر علوش في حديث تلفزيوني، ان "السلطة اليوم بات مشكوك بأمرها ولذلك يتم ضرب الرموز والمقدسات في التحركات التي حصلت أمس على الارض"، مشددا على "ان من يتربع على سدة المسؤولية، مسؤول ونحن جزء من السلطة ونتحمل جزءا من المسؤولية وعلينا مسؤولية حل الازمة واخذ القرار بمعالجة الازمة الحاصلة" ولفت الى "ان علينا تصويب البوصلة بالتعاون مع كل القوى ال​سياسة​ على الساحة، وواجبنا طمأنة اللبنانيين لمستقبلهم من خلال تقديم الحلول لمشكلاتنا، وهذا في حال توفرت الارادة الفعلية للحل".

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