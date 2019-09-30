وقفة تضامنية امام مستوصف الرحمة بشبعا لمطالبة وزير الصحة بالتراجع عن قرار اقفاله

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "عددا من الاهالي نفذوا وقفة تضامنية امام مستوصف الرحمة الطبي في شبعا لمطالبة وزير ​الصحة​ جميل جبق بالتراجع عن قرار اقفال المركز ومطالبة الدولة بكشف حقيقة اغتيال الشيخ الشهيد محمد الجرار".



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