حبشي: شهداء القوات رحلوا ليبقى كل لبنان

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي في كلمة له خلال القداس الإلهي لشهداء بشعلة والذي أقيم في كنيسة مار اسطفان في البترون إلى ان "هذه الأرض لا تستطيع الا ان تكون وفية لأهلها الذين سفكوا دماءهم وكانوا أوفياء لأهلهم وأرضهم وتاريخهم، وحفظوا لنا هذا المستقبل ومن يذكرهم ويتذكرهم بالخير ويذكرهم اليوم هو وفي لهم، ومن يضع نفسه خارج هذا المقياس وخارج تقديماتهم وتضحياتهم والاعتراف بها، فهو بذلك يضع نفسه خارج الوفاء وخارج التاريخ ونحن لم نتعود الا ان نكون أوفياء".
وراى حبشي أن "شهداء بشعله وشهداء القوات اللبنانية وشهداء المقاومة اللبنانية، استشهدوا ليبقى كل لبنان ولنبقى نحن اليوم ونقف بعد سنين طويلة ونقول ان شهادتهم هي زرع ايمان ودم شهدائنا زرع ايمان شاء من شاء وأبى من أبى، قريبا كان أو بعيدا".
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