لفت رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الأَميركية ​جوزيف جبرا​ خلال اعلان ​مركز التراث اللبناني​ في الجامعة عن برنامجه للعام الجامعي 2019-2020 أن "مع إطلالة كل عامٌ جامعي يطالعنا هنري زغيب ببرنامج لمركز التراث اللبناني يولّدُ شَغَفًا لدى متابعيه لـمعرفة ما ستُفْتحَ عليه سِتارَتُهُ، وماذا سيَحمِلُ مَسْرَحَهُ من كنوزٍ فكريةٍ، ثقافيةٍ، تراثيةٍ، وطنيةٍ بامتياز لكأنه مرصودٌ على الالتزام بالرصيد الحضاري اللبناني الذي لا يشحُّ، فإذا بالبرنامج كل عام يكرّس هذا الالتزام ببرنامج يصير ضوءًا كشّافًا ينير لـمحاتٍ من مَـجْدِ هذا اللبنان الذي لـم يكن في التاريخ إلَّا شُعلَةَ إنسانيةٍ حضارية متَّقدَة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبرا يطلق برنامج مركز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانية الأَميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.