بيع سيارات نائب رئيس غينيا بـ 27 مليون دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إحدى السيارات الفارهة التي تعود لابن الرئيس الغيني

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وبيعت سيارة لامبورغيني فينينو رودستر بيضاء اللون مقابل 8.28 مليون فرنك متضمنة العمولة، بما يزيد بأكثر من 50 بالمئة عن تقديرات ما قبل البيع. وشهد المزاد عل السيارة تنافسا حادا من جانب ثلاثة أطراف.

وقال جيمس نايت رئيس قسم السيارات في دار مزادات بونامز لدى افتتاحه المزاد "درة المجموعة وأكثرها ندرة هي إحدى تسع سيارات فقط صنعت وبيعت في الذكرى الخمسين للامبورغيني".

ولم تكشف هوية المشتري.

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وقال مدعون سويسريون في فبراير إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نجويما أوبيانج بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بموجب اتفاق يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في غينيا الاستوائية الواقعة بغرب أفريقيا.

وضمت المجموعة سيارات من طرز فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس يملكها تيودورو وكانت معروضة قبل المزاد في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف.

وتيودورو الذي يشتهر باسم تيودورين ابن الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود. وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم.