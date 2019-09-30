شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" يكشف تفاصيل دعم نظام الحمدين للإرهاب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير جديد، لموقع مباشر قطر، العلاقات الوطيدة بين النظام القطري، وبين الإرهاب وتداخلاته فى شئون الدول الأخرى لإثارة الفوضى والعنف فى البلاد، ومواقف دول قطر تجاه الدول العربية، والدعم الدائم للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة.

وكشف التقرير، الأكاذيب والخداع التى ينتهجها النظام القطرى، مع الدول العربية والمجتمع الدولى، إلا أن أكاذيبه وحيله باتت مكشوفة أمام الجميع، وهو ما ظهر فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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