شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": تعديلات قانون البناء أبرز ملفات دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من الملفات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، فى مقدمتها كل ما يخص المواطن المصرى، سواء من تشريعات، او ملف الخدمات بشكل مباشر.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على خروج عدد من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت لتحسين مستوى الخدمات، فى مقدمتها تعديلات قانون البناء الموحد، الذى يهدف لتخفيف معاناة المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وترجمة اهتمام الدولة بملف العشوائيات فى صورة تشريعات على أرض الواقع، ولهذا سيتم إقرار تعديلات قانون البناء الموحد، لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، من التشريعات الهامة أيضا،بالإضافة لمشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

واستطرد وكيل اللجنة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتلبية المطالب المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، للتخفيف عن المواطنين.

Advertisements

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر.