محافظ بورسعيد يعتمد حركة الترقيات بالديوان العام والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد، للمستويات الوظيفية الأعلى.
وتضمنت الحركة ترقية 1606 موظفًا للمستويات الأعلى، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتبارًا من 1 يوليو من عام 2019.
ويأتي ذلك في إطار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس الماضي، بإجراء حركة ترقيات للموظفين المستحقين، حيث شمل القرار جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة والأحياء.
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