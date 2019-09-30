ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 7 متهمين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران : شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة. وقال اللواء حمدى هاشم ، مدير إدارة البحث الجنائي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، وكمية من نبات الحشيش وزنت 150 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 700 جرام، 2 سلاح أبيض. . حررت المحاضر اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.

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