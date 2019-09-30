انتشال سيارة محملة بـ19 طن مواد بترولية من ترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
انتشلت إدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصري، اليوم الاثنين، سيارة نقل محملة بـ 19 طن مواد بتروليةـ من ترعة نجع حمادي دائرة مركز سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بسقوط سيارة محملة بمواد بترولية بترعة نجع حمادي بناحية روافع القصير دائرة المركز.
تبين من تحريات المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث المركز وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل الوقود، قيادة "ناصر. م" 45 عاماً سائق، وأخرى ملاكي سوهاج قيادة "محمد. ا" 48 عاماً، سائق.
وكشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة الأولى على الطريق، فوجئ قائدها بالسيارة الثانية قادمة في الاتجاه المقابل، حال تخطيه إحدى السيارات، وخلال مفاداته لها اصطدمت به وسقط بسيارته بترعة نجع حمادي المجاورة للطريق بحمولتها.
نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية، و"فوزية. ع" 46 عاماً ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج العام.
حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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