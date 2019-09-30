حاكم بابوا الإندونيسية يعتذر عن أعمال شغب قاتلة في مدينة وامينا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):

اعتذر حاكم مقاطعة بابوا في إندونيسيا، لوكاس إنيمبي، عن أعمال شغب قاتلة هزت مدينة وامينا، والتي أصابت أجزاء من المدينة بالشلل وخلفت أكثر من 30 قتيلا، مع فرار الآلاف من منازلهم في حالة خوف، وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست".

وقال: "أتقدم بخالص الاعتذار والتعازي لضحايا أعمال الشغب في وامينا في 23 سبتمبر".

ونقلت وكالة أنباء أنتارا عن إنيمبي القول إن إدارته سوف تقوم بإعادة بناء وإعادة تأهيل أصول الحكومة المحلية وكذلك المتاجر والأكشاك المحترقة التي يملكها السكان، لكنه أكد أن الأمر الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هو إجلاء ضحايا الشغب من مواقع الأحداث، سواء المصابين أو القتلى.

وأضاف أنيمبي أن الحكومة المحلية والشرطة والجيش الإندونيسي سوف يضمنون سلامة كل من سكان بابوا الأصليين وغير الأصليين في الإقليم.

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وقال: "يجب ألا يخاف الشعب لأننا سوف نضمن سلامة المواطنين".

وأضاف : "نأسف لأن الحادث وقع في وامينا وبابوا بشكل عام، حيث بدأ من الحادث في سورابايا ومالانج.

وكان الحاكم يشير بذلك إلى الهجمات العنصرية التي تردد أنها استهدفت طلاب بابوا في جاوة الشرقية الشهر الماضي.

وتصاعد التوتر في وامينا منذ الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن السلطات لم تعلن عما تسبب في أعمال الشغب.