ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 200 كيلو بانجو في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات "البانجو" المُخدر.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط كلًا من "بدر.إ.ح" 25 سنة، و"حسن.ع.م" 25 سنة، مُقيمان بقرية "بساتين الإسماعيلية" ببلبيس، و"محمد.س.س" 35 سنة، مُقيم بالشيخ زويد؛ وبحوزتهم 75 لفافة من نبات "البانجو" المخدر، تزن 200 كيلو جرام، وبندقية نارية و5 طلقات لذات العيار

حرر عن ذلك المحضر رقم 38960 جنايات بلبيس لسنة 2019.