ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية شمال الهند لـ87 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي أخذت تهطل على ولاية "أوتار براديش" شمال الهند على مدار الأيام الخمسة الماضية إلى 87 قتيلا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين أن الأمطار الغزيرة أثرت

بشكل كبير على الحياة في ولايات مختلفة منها "بيهار" و"وجامو وكشمير" و"أوتارخاند" و"راجستان" و"ماديا براديش"، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بسبب المياه الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مدار اليومين القادمين حيث طالبت سكان المناطق المتضررة بتوخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم.ونشرت السلطات الهندية فرق إغاثة بالولايات المتضررة من مياه الأمطار لمساعدة العالقين والأشخاص الذين يواجهون مشكلات بسبب الأمطار الغزيرة.