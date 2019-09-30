ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية شمال الهند لـ87 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي أخذت تهطل على ولاية "أوتار براديش" شمال الهند على مدار الأيام الخمسة الماضية إلى 87 قتيلا.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين أن الأمطار الغزيرة أثرت
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مدار اليومين القادمين حيث طالبت سكان المناطق المتضررة بتوخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم.
ونشرت السلطات الهندية فرق إغاثة بالولايات المتضررة من مياه الأمطار لمساعدة العالقين والأشخاص الذين يواجهون مشكلات بسبب الأمطار الغزيرة.
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