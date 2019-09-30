بوتين: روسيا مستمرة في مساعدة ودعم أبخازيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في برقية تهنئة إلى نظيره الأبخازي بمناسبة يوم النصر واستقلال أبخازيا، أن روسيا مستمرة في مساعدة أبخازيا لضمان أمنها وحل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.

وقال الكرملين في بيانه: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أبخازيا راول خادجيمبيه بمناسبة العيد الوطني عيد

النصر والاستقلال... بوتين أكد أن روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأبخازيا لضمان الأمن القومي، وكذلك لحل مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وكانت روسيا قد اعترفت منذ 11 عاماً، في 26 أغسطس 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانت تدخلان في قوام جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفيتية السابقة وكانتا تسعيان لنيل

الاستقلال عنها حتى قبل تفكك الاتحاد السوفيتي.

وحدث ذلك بعد اندلاع حرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، في شهر أغسطس عام 2008 واستمرت 5 أيام، أدت حينها إلى مقتل 1692 شخصاً وجرح نحو 1500 آخرين من المدنيين، في أوسيتيا الجنوبية، وقدر برلمان البلاد خسائر أوسيتيا الجنوبية جراء النزاع مع جورجيا بأكثر من 4 مليارات دولار.

وبالإضافة إلى روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو. وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 29 مايو 2018.