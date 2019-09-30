روسيا تعلن إخماد جميع الحرائق في البلاد

أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا، اليوم الاثنين، إخماد جميع الحرائق في البلاد، حيث قالت الهيئة في بيان: " الآن، لا يوجد أي حريق في غاباتروسيا".
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الهيئة أنه تم السيطرة على آخر حريق للغابات أمس.
وقد أعلن رئيس وكالة الغابات الفيدرالية الروسية بالنيابة، ميخائيل كلينوف، في وقت سابق، أن إجمالي مساحة حرائق الغابات لهذا العام وصلت حوالي 9 ملايين هكتار، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض الأقاليم واستنفار القوات المسلحة الروسية.
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