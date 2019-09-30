مصرف إيراني يفتتح 7 أفرع له في العراق

صرح رئيس جمعية المصارف الخاصة الإيرانية بأن بنكا إيرانيا خاصا استصدر التراخيص اللازمة لافتتاح 7 أفرع له في العراق، وذلك في إطار سياسة تهدف لدعم الصادرات الإيرانية إلى العراق،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح کوروش برویزیان في كلمة بمنتدى "تمويل الصادرات إلى السوق العراقية" الأحد، أن البنك الإيراني استصدرالتراخيص اللازمة لافتتاح 7 فروع، حيث تم افتتاح فرعين، برأس مال قدره 50 مليون دولار لكل واحد.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن اسم المصرف، وأكد أن الجمعية على استعداد لتشكيل كونسورتيوم لتمويل المشاريع التصديرية، مثل الخدمات الفنية والهندسية للعراق.
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