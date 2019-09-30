إزالة تمثال للفريق الركن عبدالوهاب الساعدي في العراق

أزالت السلطات العراقية الليلة الماضية تمثالا لم يتم تدشينه للفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، وذلك بعد أن كان من المقرر إزاحة الستار عنه نهار أمس الأحد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولم تعلق السُلطات العراقية، لكن شهود عيان من الموصل قالوا إنهم

"شاهدوا قوة رسمية يعتقد أنها تابعة لقوات مكافحة الشغب أزالت التمثال في وقت متأخر من ليل الاثنين".

وتصدر اسم الساعدي في الأيام الأخيرة الأخبار، بعد أن أحاله رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي من الاستخبارات

إلى وزارة الدفاع.

ويعتبر الساعدي أحد أبرز قادة التحرير وقاد العشرات من المعارك ضد تنظيم "داعش"، كما يحظى بشعبية كبيرة في العراق دفعت في أوقات كثيرة بمحبيه إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وكشف كتاب رسمي تناقلته وسائل الإعلام عن إحالة الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى إمرة وزارة الدفاع وهو الأمر الذي اعتبره "إهانة" له.