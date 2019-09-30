فيديو.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق بعد 6 سنوات

أفادت مصادر في العراق، اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013، حسب قناةروسيا اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن المعبر سيفتتح عند الساعة الـ12 ظهر اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظمالعقابي، ومحافظ الأنبار عن الجانب العراقي.
ويأتي افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات، بعد 6 أعوام من إغلاقه.
من جهتها، أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بإنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر "البوكمال-القائم" مع العراق.
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