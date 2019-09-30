مقتل 19 شخصًا جراء حريق في مصنع بالصين

قتل 19 شخصا جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق الصين، فيما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق بأسبابه.
وتشهد الصين كثيرا حوادث صناعية،
وفي نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022، بمقتل 24 شخصاوإصابة 21 بجروح.
وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.
ويأتي هذا الحادث اليوم، في وقت تستعد فيه الصين للاحتفال غدا الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية، وقد دعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من أكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على "الطاقة الإيجابية".
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