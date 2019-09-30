الجمعية العامة للأمم المتحدة تختتم أعمالها اليوم

من المقرر أن يلقي مندوبو أفغانستان، وكوريا الشمالية كلمات أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ193 ، وذلك في ختام أعمال الجمعية، اليوم الاثنين.
وكانت الدورة الـ74 للجمعية العامة قد بدأت مطلع هذا الشهر، في ظل غموض يحيط بالتجارة الدولية والتغير المناخي والتوترات في الشرق الأوسط.
ومن أبرز ما شهدته فعاليات الجمعية هذا العام تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور سوري، وتوقيع اتفاق تجاري مبدئي بين أميركا واليابان بالإضافة إلى خلاف على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والناشطة السويدية في مجال البيئة جريتا تونبرج.
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من المقرر أن يتحدث اليوم أيضاً مندوبو كندا وتايلاند وسريلانكا ودول أخرى.
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