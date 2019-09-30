إعلان الطوارئ بعد عاصفة ثلجية في ولاية مونتانا الأميركية

تعرضت ولاية مونتانا الأميركية لموجة شديدة من تساقط الثلوج، أمس، في عاصفة "لم يسبق لها مثيل" في مثل هذا الوقت من العام، مما دفع الحاكم إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال الحاكم ستيف بولوك، في بيان أعلن فيه إتاحة موارد الطوارئ "مع حدوث عاصفة شتوية لم يسبق لها مثيل فاجأت ولايتنا في سبتمبر، فإن الولاية والحكومات المحلية تعمل بشكل وثيق لحماية صحة وسلامة سكان مونتانا".

وذكر البيان أن بعض المناطق كانت مغطاة بثلوج يبلغ سمكها متر تقريباً، بينما هبت رياح قوية تسببت في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء. وتم إغلاق الطرق في بعض المناطق.

ومن المحتمل أن تتسبب العاصفة أيضاً في فيضانات بولاية مونتانا.

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ويستمر العمل بتحذير هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية من عاصفة شتوية حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين (1200 بتوقيت جرينتش) في مقاطعات هيل وفيرجوس وبلين وتشوتيو بالقرب من الحدود الكندية.