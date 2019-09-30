قالت شرطة نيوزلندا، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت رجلاً لأنه أدلى بتهديدات في العاصمة ولينجتون، قالت وسائل إعلام محلية إنها مرتبطة بقنابل.
وذكرت إذاعة نيوزلندا، أن عدة شوارع أغلقت في وسط ولينجتون في الوقت الذي نفذت الشرطة فيه عمليات تفتيش، بينما جرى إجلاء العاملين في محطة وقود تابعة لشركة (بي.بي).
اقرأ أيضاً... رئيسة وزراء نيوزيلندا تقدم للبرلمان مشروع قانون بشأن حمل السلاح
وقالت الشرطة في بيان إعلامي "أخلت الشرطة عدداً من الأماكن... لضمان سلامة المواطنين.. اعتقل شخص فيما يتصل بالتهديدات".
ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا تعتقل رجلاً بعد تهديدات في ولينجتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.