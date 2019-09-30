وزير يمني يفضح تزوير الحوثي.. “فيديو قديم لعملية فاشلة”

أكد وزير الاعلام اليمني، معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تروج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، مستعملة فيديوهات قديمة لعملية التفاف فاشلة نفذتها قبل أشهر.

كما أوضح الإرياني في سلسة تغريدات على حسابه على تويتر ليل الأحد أن الميليشيات الحوثية تروج لتلك الانتصارات “الوهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الارض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الايراني لشركة ارامكو النفطية”.

عملية التفاف قديمة

‏إلى ذلك، كشف أن الميليشيات الحوثية “استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيات والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3”

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كما أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران تلقت خلال الاشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت ادعت تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات، وأسر الآلاف من قوات الشرعية في “محور نجران”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف، لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.