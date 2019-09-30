ارتفاع خطير بمشاهد استغلال الأطفال جنسيا على الإنترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير مطول أصدرته أمس الأحد، ارتفاعا خطيرا بالمحتوى المسيء للأطفال جنسيا، خلال العام الماضي.

ورصدت شركات التكنولوجيا العالمية، التي تمكنت الصحيفة من الحصول على معلوماتها بهذا الشأن، 45 مليون صورة ومقطع فيديو في شبكة الإنترنت متعلق باستغلال الأطفال جنسيا، خلال العام 2018.

ويظهر بحث "نيويورك تايمز"، أن مشاهد استغلال الأطفال جنسيا، ارتفعت ضعفين في الإنترنت العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.

Advertisements

وذكر البحث أن المشاهد التي تم رصدها، يوجد ضمنها صور أطفال في سن الثالثة والرابعة تعرضوا للاستغلال الجنسي، وآخرون للتعذيب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقنيات تشفير الرسائل ساهمت بازدياد ارتكاب هذه الجرائم، حيث وُجد أن تطبيق "فيسبوك مسنجر"، كان مسؤولا عن 12 مليون بلاغ ضد المحتوى الإباحي للأطفال، من أصل إجمالي 18.4 مليون بلاغ في 2018.

وذكرت أن المجرمين استخدموا هذه التطبيقات لبيع مجموعاتهم من الصور والفيديوهات التي توثق اعتداءات جنسية على أطفال.