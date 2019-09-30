المركزي للإحصاء: نصف مجازر اللحوم الحمراء متوقفة ومجزرة واحدة عاملة للحوم البيضاء

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الاثنين، أن أكثر من نصف مجازر اللحوم الحمراء متوقفة، فيما أشار إلى أن مجزرة واحدة للحوم البيضاء ما زالت تعمل.
وقال الجهاز في تقرير له لعام 2018 اطلعت عليه الخليج 365، إن "عدد مجازر اللحوم الحمراء الكلي بلغ 106 مجزرة منها 49 مجزرة عاملة، في حين بلغ عدد المجازر المتوقفة 57 مجزرة تركز العدد الأكبر من هذه المجازر في القطاع الحكومي وبواقع 87 مجزرة".
وأضاف، أن "عدد مجازر اللحوم البيضاء بلغ 57 مجزرة غالبيتها تعود للقطاع الخاص وتقع في المناطق الزراعية وجميع هذه المجازر متوقفة عدا مجزرة واحدة تابعة إلى محافظة بابل".
وأضاف، أن "عدد مجازر اللحوم البيضاء بلغ 57 مجزرة غالبيتها تعود للقطاع الخاص وتقع في المناطق الزراعية وجميع هذه المجازر متوقفة عدا مجزرة واحدة تابعة إلى محافظة بابل".
يذكر أن العراق كان يستورد كميات كبيرة من لحوم الدجاج وبيض المائدة خلال السنوات الماضية نظراً لقلة انتاج وتربية الدجاج قبل أن يتم منع استيراد الدجاج نظراً للاكتفاء الذاتي.
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