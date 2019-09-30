2019-09-30 | 09:33
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يتمنى لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، روبيرتو جاليارديني، عدم مشاركة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين.
وقال جاليارديني في تصريحاته لـ "سكاي إيطاليا" عن مواجهة البارسا: "هدفنا هو الفوز، نحن نستعد للمباراة بأفضل طريقة، وبعد ذلك سنعرف كيف نذهب إلى هناك".
وأضاف: " وبصفتي منافسًا، آمل أن يكون ميسي غير موجود، لكن بطلًا مثله يسعد برؤيته يلعب".
وأكد جالياراديني: " سيكون الأمر صعبًا ولكن يتعين علينا العودة إلى ديارنا فائزين".
وعن تصدر الإنتر للكالتشيو بعد مرور 6 جولات، علّق جاليارديني: "وراء هذه البداية، من السهل أن نرى مزايا أنطونيو كونتي".
وواصل: "أعتقد أنه بسبب قوته وعزمه وبساطته، إنه يظهر نفسه على ما هو عليه، إنه مهووس بالنصر ويعطينا هذه الرغبة، حياته المهنية تتحدث عنه، إنه يعطينا الكثير من الشجاعة والكثير من احترام الذات".
وأتم جاليارديني: "ليس لنا أن نتحدث عن البطولة الآن، فالطريق لا يزال طويلاً ونفكر في كل مباراة على حدة".
كانت هذه تفاصيل خبر جاليارديني: نسعى للفوز على برشلونة وأتمنى عدم مشاركة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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