تعرف على أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الاثنين (30 أيلول 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الأحد. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً. سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.



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