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تفاؤل في برشلونة بشأن جاهزية ميسي لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

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2019-09-30 | 09:21

تفاؤل في برشلونة بشأن جاهزية ميسي لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

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يأمل فريق الإسباني في جاهزية نجمه الأرجنتيني ليونيل للمباراة القادمة أمام إنتر ميلان.
ويستقبل البارسا نظيره النيراتزوري على ملعب "كامب نو"، يوم الأربعاء القادم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها عن عدد اليوم الاثنين، إلى أن "هناك تفاؤل بشأن جاهزية ميسي للمباراة".


وأوضحت إن "تعافي ميسي من إصابته العضلية أفضل مما كان متوقعاً".

وبينت الصحيفة أن "ميسي يمكنه الظهور مرة أخرى ضد الإنتر في ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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