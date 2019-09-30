تفاؤل في برشلونة بشأن جاهزية ميسي لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

ويستقبل البارسا نظيره النيراتزوري على ملعب "كامب نو"، يوم الأربعاء القادم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها عن عدد اليوم الاثنين، إلى أن "هناك تفاؤل بشأن جاهزية ميسي للمباراة".



وأوضحت إن "تعافي ميسي من إصابته العضلية أفضل مما كان متوقعاً".

وبينت الصحيفة أن "ميسي يمكنه الظهور مرة أخرى ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا".

